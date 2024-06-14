Астрахань, 14 июня, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Сегодня на Россию идёт массированная, хорошо подготовленная и оплаченная информационная атака, заявил 14 июня секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.

РИА Новости/ Гавриил Григоров Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

«Сегодня мы обсудим всё, что связано с информационной безопасностью в условиях специальной военной операции, в условиях, когда идёт очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям — это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния», — сообщил Шойгу.

Он добавил, что организаторы этой атаки пытаются повлиять на армию и силовые структуры, а также на жителей страны.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в России зафиксировали рост хакерских атак на онлайн-сервисы российских банков и МФО. Хакеры смещают интерес на атаки небольших организаций.

В начале июня зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в начале этого года ситуация с телефонным мошенничеством стала в стране критической. Жителям России в сутки поступает до 20 млн мошеннических телефонных звонков.

Глава Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк 9 июня заявила о планах киевского режима создать коалицию для информационных атак на Россию.