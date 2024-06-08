Киев, 9 июня, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Киев намерен создать коалицию для информационных атак на Россию. Об этом 8 июня в эфире телемарафона заявила глава Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

Иван Шилов ИА Регнум Антена, телевизор, Украина

«Мы теперь вместе будем атаковать россиян… Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому», — сказала она.

Кроме того, глава республиканского нацсовета по ТВ и радио обвинила Россию во взломах украинских и ряда европейских телеэфиров.

Как передавало ИА Регнум, в мае российские хакеры взломали сотню украинских сайтов, в основном вузов, лицеев, школ и других учебных заведений, разместив на них поздравление с Днём Победы, а также цитату президента Владимира Путина о братстве двух народов. Один из участников хакерской группы «Килобайт V» уточнил, что сообщения не нарушили работу ресурсов.

В феврале хакеры взломали сервер украинского телеканала «Прямой» и запустили во время эфира в бегущей строке пророссийские лозунги на русском и украинском языках.

Федеральная служба безопасности призвала россиян быть бдительными из-за поступающих с Украины провокационных телефонных звонков и сообщений с призывами к террористическим актам в РФ. Родителям необходимо предостеречь детей от общения с авторами поступающих провокаций.