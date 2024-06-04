Москва, 4 июня, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Ситуация с телефонным мошенничеством в начале 2024 года в России стала критической. Об этом сообщил в интервью «Известиям» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его данным, россиянам поступает до 20 миллионов мошеннических телефонных звонков в сутки, а доля киберпреступлений в общем объеме всех преступлений достигла 38%.

Иван Шилов ИА Регнум Телефонное мошенничество

По оценкам «Сбера», в 2023 году мошенники украли у россиян более 250 млрд рублей. При этом с начала 2024 года «Сбер» помог своим клиентам спасти более 150 млрд рублей, отметил Кузнецов.

Как рассказал зампредседателя правления Сбербанка, большинство мошеннических схем нацелено на запугивание жертвы: якобы она может потерять средства. «Например, чьей-то маме, которая уже перевела деньги злоумышленнику, предлагалось их вернуть, поехав в другой город. Но при этом телефон нельзя брать с собой, — рассказал он. — Мама уезжает за тысячу километров от своего места жительства в желании спасти свои средства. Одновременно мошенник звонит родственникам этого человека и говорит: «Вашу маму похитили. Если вы хотите ее вернуть, внесите денежные средства в такой-то сумме на такой-то счет». С мамой дети связаться не могут: телефона у нее нет».

Станислав Кузнецов отметил, что при содействии «Сбера» правоохранительным органам удалось спасти человека и выйти на организаторов. Были задержаны 16 человек, причастных к этому мошенничеству.