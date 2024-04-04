Москва, 4 апреля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Хакеры всё чаще атакуют онлайн-сервисы российских банков, а также стали активнее вторгаться в компьютерные системы микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств. К такому заключению пришли авторы исследования, проведённого разработчиком технологий высокоточной защиты IT-инфраструктуры и веб-ресурсов Servicepipe.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Увеличилось количество подобных атак и на кредитные организации — по итогам первого квартала 2024 года на них пришлось 24% от общего количества атак (год назад — 15%)», — указали в организации, данные которой приводит «РИА Новости».

Кроме того, в марте 2024 года в 4,5 раза выросло количество DDoS-атак высокого уровня на МФО (на уровне приложений, L7). По итогам первого квартала доля таких нападений от общего объема атак на уровне приложений составила 12%.

Вместе с тем число атак на брокерские и страховые компании не изменилось. Доли хакерских нападений на эти организации составили 10% и 3% соответственно.

В Servicepipe отметили, что финансовая отрасль по-прежнему находится в фокусе внимания злоумышленников. При этом хакеры смещают свой интерес на атаки небольших организаций, в том числе региональных.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности России Алексей Петров проинформировал о том, что информационную инфраструктуру РФ постоянно атакуют хакеры. Он уточнил, что в течение 2023 года в стране зафиксировали около 200 тысяч мощных кибератак.

11 февраля вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов отметил, что в 2023 году хакеры провели более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги». По его словам, нападения носили массовый характер, но их удалось отразить.

13 февраля в Роскомнадзоре заявили, что с начала 2024 года из-за утечек более 510 млн записей о российских гражданах попали в Сеть.