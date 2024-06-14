Москва, 14 июня, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД 14 июня заявил о крахе евроатлантической системы безопасности, новую же придётся создавать.

ТАСС/AP Photo/Darko Vojinovic)

«Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать ее заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что у мирового сообщества был шанс построить надёжный и справедливый порядок в области безопасности. Как сообщил президент, для этого требовалось слушать и учитывать мнение всех заинтересованных сторон. Путин напомнил, что Москва указывала на ошибочность западного курса.

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Российский лидер предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. Как отметил глава государства, будущая архитектура безопасности открыта для всех стран, включая страны Европы и НАТО.

Путин добавил, что России так или иначе придётся сосуществовать и работать вместе с западными странами.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент 14 июня прибыл на встречу с руководством Министерства иностранных дел. Глава государства выступил с речью, в которой поднял все главные вопросы, включая ситуацию на Украине и международную архитектуру безопасности.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Путин в послании Федеральному собранию заявлял, что напрашивается задача формирования евразийской безопасности. В этой связи Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности.