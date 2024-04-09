Пекин, 9 апреля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности, заявил 9 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

«Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

Министр добавил, что Россия и Китай договорились начать диалог с «подключением других наших единомышленников по этому вопросу». Москва и Пекин нацелены на укрепление безопасности в Евразии, подчеркнул глава МИД РФ.

«Долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, само собой, а также ОБСЕ, но она себя сама вычёркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов», — заключил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И. В ходе беседы глава МИД РФ отметил, что Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом, в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кроме того, главы МИД двух стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сергей Лавров 8 апреля прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Борт министра приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине. Запланированы переговоры Лаврова с Ван И.

Ранее Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень. С переизбранием Владимира Путина на пост президента России преемственность линии на укрепление российско-китайских связей получила дополнительные гарантии, отметил министр.