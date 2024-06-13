Рим, 14 июня, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не намерены снимать запрет на применение Украиной американского оружия для ударов по целям на территории России, находящимся вдали от зоны боевых действий. Об этом в ходе пресс-конференции в Италии 13 июня заявил президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы не меняли свою позицию по отношению к ударам вглубь России дальнобойным оружием», — указал глава Белого дома.

Также Байден напомнил, что ранее разрешил использовать поставляемое Киеву американское оружие для ударов по военным целям в приграничных районах, поскольку это, по его мнению, имеет смысл.

В четверг Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали на полях саммита G7 в Италии так называемое соглашение по безопасности, рассчитанное на десять лет. По данным агентства Reuters, договорённости предполагают в том числе поставки Украине вооружений, техники, финансовых средств и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс для соответствия стандартам НАТО. По словам главы Белого дома, соглашение призвано укрепить оборону и потенциал сдерживания Украины в долгосрочной перспективе. При этом Джо Байден подчеркнул, что договорённости не предусматривают отправку войск США на Украину.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Пентагона Ллойд Остин также отметил, что власти США не одобряли нанесение ВСУ ударов американским оружием вглубь территории России. По его словам, разрешение действует только для ударов по районам, граничащим с Харьковской областью.

О том, что Джо Байден разрешил ВСУ обстреливать территорию РФ американским оружием, 30 мая сообщило издание Politico. Позднее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киев уже пользуется этим разрешением.

Позднее Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что адекватным ответом на разрешение Запада Киеву наносить удары натовским оружием по российской территории являются нестратегические ядерные учения, второй этап которых ВС РФ начали проводить совместно с белорусскими военными.