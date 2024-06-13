Вашингтон, 13 июня, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Власти США не одобряли нанесение украинской армией ударов американским оружием вглубь территории России. Об этом 13 июня заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания группы по координации поставок оружия и военной техники Киеву.

Rod Lamkey/Global Look Press

«Наша политика по нанесению ударов вглубь России не изменилась», — сказал он в ответ на вопрос о том, одобрял ли Вашингтон такие удары по России с использованием американского дальнобойного оружия.

Остин уточнил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие только для ударов по граничащей с Харьковской областью российской территории.

Как передавало ИА Регнум, газета Politico 30 мая сообщила, что Байден тайно разрешил ВСУ обстреливать территорию России американским оружием. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 9 июня, что ВСУ уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по России. По его словам, Вашингтону «не был смысла» не позволять Киеву стрелять через границу.

Обозреватель издания The American Thinker Моника Шоуолтер 11 июня написала, что президент России Владимир Путин отправкой военных кораблей на Кубу послал сигнал американскому коллеге. Она отметила, что корабли ВМФ России появились у побережья США после того, как Белый дом разрешил Киеву наносить удары американским оружием по всей территории России. По мнению автора, это может быть ответом Москвы на действия Вашингтона.

Путин 7 июня отмечал, что в ответ на военную помощь Запада киевскому режиму оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие странам или легальным организациям, испытывающим «определённое давление». Глава государства уточнил, Москва пока так не поступала.