Вашингтон, 11 июня, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направили корабли свои военно-морских сил для слежки за визитом группы кораблей Военно-морского флота России на Кубу. Об этом 10 июня сообщил телеканала CBS News.

(сс) U.S. Navy photo Ракетный эсминец «Портер» ВМС США (USS Porter)

«Несмотря на то, что США не рассматривают эти учения как угрозу, американские корабли будут развёрнуты для слежки за российскими кораблями», — говорится в сообщении.

Один из американских чиновников в беседе с корреспондентом телеканала отметил, что американская разведка уверена в том, что атомная подводная лодка, входящая в группу направляющихся в Гавану российских судов, не несёт ядерного оружия.

Для слежки за кораблями ВФМ России США направили три эсминца, два судна с буксируемыми гидролокаторами и один корабль береговой охраны.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что группа кораблей Военно-морского флота России прибудет в порт Гаваны 12 июня. В состав группы входят фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В министерстве Революционных вооружённых сил Кубы подчеркнули, что на всех кораблях отсутствует ядерное оружие. По данным CBS, в среду в Карибском регионе пройдут военно-морские учения.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN заявил, что Вашингтон не считает визит российских кораблей на Кубу угрозой национальной безопасности США.