Москва, 13 июня, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Визит группы кораблей Военно-морского флота России на Кубу, как и российские учения в разных регионах мира, является нормальной практикой, а потому тут нет никаких причин для беспокойства. Об этом 13 июня заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кадр из видео / Минобороны РФ

«Осуществление подобных визитов — это тоже распространенная практика», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что военные учения в самых разных регионах являются нормальной практикой для всех стран и особенно для такой крупной морской державы, как Россия.

«Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства [у других государств] в данном случае», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 июня телеканал ABC News сообщил, что Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских кораблей в Гавану. Корреспондент телеканала также напомнил, что ранее корабли ВМФ России провели учения в Атлантическом океане с имитацией пусков высокоточных ракет дальностью более 600 км.

Издание The American Thinker 11 июня написало, что президент России Владимир Путин отправкой кораблей на Кубу послал сигнал президенту США Джо Байдену. Автор статьи также назвал это ещё одним примером неудачной внешней политики действующего главы Белого дома.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 12 июня рассказал, что Вашингтон следит за прибывшими на Кубу российскими кораблями. При этом он напомнил, что Россия проводила учения ВМФ при разных президентах США и, вероятно, будет продолжать это делать.

Фрегат «Адмирал Горшков», подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер» 12 июня зашли в порт Гаваны. До этого отряд российских кораблей провёл манёвры в Атлантическом океане с применением высокоточного оружия.