Гавана, 6 июня, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России прибудет в порт Гаваны 12 июня, сообщило 6 июня агентство Prensa Latina, ссылаясь на заявление министерства Революционных вооружённых сил Кубы.

Александр Казаков / РИА Новости

«12 июня состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ России в составе четырёх судов», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в состав группы входят фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». На всех кораблях, подчеркнуло кубинское министерство, отсутствует ядерное оружие, поэтому их прибытие в Гавану не представляет угрозы для региона.

Визит завершится 17 июня. Как отметили в министерстве Революционных вооружённых сил Кубы, визит соответствует историческим дружественным отношениям между Москвой и Гаваной.

Как передавало ИА Регнум, американское издание CBS 6 июня информировало, что Россия в ближайшее время планирует начать военно-морские учения в Карибском регионе. По данным американского источника, на которого ссылается издание, учения предполагают заходы российских кораблей в порты Кубы и остановки в Венесуэле. Также, добавил источник, в регионе возможны размещение или полёты некоторых российских самолётов.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. При этом он не раскрыл, в какие именно страны возможна поставка вооружения.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на Западе уже услышали сигнал Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран. Также Песков отметил, что Россия вправе не называть регионы таких возможных поставок.