Москва, 11 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» во время учения отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике, сообщило 11 июня Министерство обороны.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

«Экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия при помощи компьютерного моделирования», — проинформировало ведомство.

Подлодка и фрегат «Адмирал Горшков» применили высокоточное ракетное оружие в рамках манёвров Северного флота. На учениях удары наносили по морским целям на расстоянии более 600 км.

В ведомстве добавили, что «Адмирал Горшков» несколько дней назад провёл тренировку по отражению атаки средств воздушного нападения в акватории Атлантического океана. Фрегат выполнял задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана в составе отряда кораблей Северного флота. В рамках данной тренировки отрабатывались действия боевых расчётов, взаимодействие командных пунктов при ведении огня артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Палаш» по имитированным воздушным целям.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон». В рамках корабельно-боевого учения по нанесению ракетного удара по надводной цели противника фрегат отработал применение гиперзвукового оружия на расстояние более 900 км. Эффективность пуска оценили как полностью соответствующую ожиданиям.