Вашингтон, 12 июня, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский подпишут по итогам встречи на полях саммита «Большой семерки» в Италии 13 июня соглашение по безопасности, сообщил 12 июня помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашения завтра», — заявил он на брифинге, который вёл на борту президентского самолёта по пути в Италию.

В соглашении при этом говорится, что США не будут брать на себя обязательство использовать американские войска для защиты Украины.

Как добавил Салливан, Киев возьмёт на себя обязательства по проведению реформ и мониторингу получаемого оружия.

Схожие соглашения Украина заключила с рядом стран. Так, Украина подписала в мае двустороннее соглашения о гарантиях безопасности с Бельгией и Испанией. В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове соглашение по безопасности с Украиной сроком на десять лет. Документ включает предоставление Киеву военной помощи.

Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 23 февраля подписали соглашение о сотрудничестве Киева и Копенгагена в сфере безопасности. Согласно документу, Дания направит на Украину помощь на 1,8 млрд евро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад придерживается безответственной позиции по конфликту на Украине. Как отметил представитель Кремля, ряд стран Евросоюза и США постоянно повышают уровень эскалации и провоцируют ситуацию.