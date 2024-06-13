Москва, 13 июня, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьников, спасавших людей при теракте в «Крокусе», следует из указа на официальном портале правовой информации.

Владимир Федоренко/ РИА Новости

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших», — следует из документа.

Медали получили Виктория Волчихина, Александр Журик и Елизавета Терехова.

Ребята 22 марта 2024 года оказались в эпицентре трагических событий в «Крокусе». Волчихина в какой-то момент осталась одна в зоне, где, кроме неё, не было персонала. Действуя по инструкции, она вывела на улицу около 30 человек.

Терехова в тот день работала на контроле билетов. Когда началась стрельба она поспешила найти коллег с рацией, чтобы девушки, которых сориентировали по рации, направили людей к выходам.

Журик помогал другим избежать паники, буквально уговаривая покинуть те места, где они прятались.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек, включая шестеро детей. Ещё 550 человек пострадали. Суд признал потерпевшими по делу о теракте в концертном зале более 1,7 тыс. человек.

Басманный суд Москвы арестовал 18 фигурантов дела о теракте.

Главе государства доложили о трагедии в первые же минуты. Позднее Путин заявил, что Россия достанет всех причастных к теракту, не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков.

Директор ФСБ Александр Бортников 24 мая заявил, что украинские спецслужбы имеют к этому преступлению непосредственное отношение. В апреле занимавший пост секретаря Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам.