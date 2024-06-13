* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 13 июня, 2024, 16:40 — ИА Регнум. То, что американские эксперты утверждают, что украинское националистическое формирование «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) перестало быть таковым, является чудовищным. Об этом 13 июня заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя снятие США запрета на поставки оружия этому формированию.

ТАСС/Александр Щербак

«Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в Госдепартаменте, полагают, что националистический батальон «Азов», который влился в ряды ВСУ, при этом не отказался ни от чего — ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим», — сказала она.

Дипломат добавила, что Госдепартаменту США нужно было официально опубликовать такую позицию, а не «сливать» эту информацию в СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент США написала, что американские власти сняли запрет на поставки вооружений «Азову». В Госдепе заявили, что проверка экспертом показала якобы соответствие этого националистического формирования критериям поправки Лихи, согласно которой Вашингтон не имеет права посылать военную помощь причастным к нарушениям прав человека иностранным боевым подразделениям.

Конгрессмен-республиканец Пол Госар 12 июня заявил, что президент США Джо Байден достиг нового дна, разрешив поставлять оружие «Азову». Он подчеркнул, что Белый дом уже не скрывает факт вооружения США злобного пронацистского украинского формирования.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 июня, говоря об этом, отметил, что США ничем не гнушаются в попытках подавить Россию и используют украинцев в качестве инструмента для этих целей, а теперь даже продемонстрировали готовность к заигрыванию с неонацистами. Он подчеркнул, что Москва крайне негативно относится к такому решению Вашингтона.

Позднее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение США о снятии запрета на поставки оружия националистической группировке вызывает крайнее возмущение. Дипломат подчеркнул, что серьёзную озабоченность вызывают также подходы США к борьбе с терроризмом.