* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 12 июня, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов Америки снять ограничения на поставки оружия украинской националистической группировке «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывает крайнее возмущение. Об этом в беседе с журналистами 11 июня заявил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Подобные шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызывать ничего, кроме крайнего возмущения», — приводит слова Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов добавил, что серьёзную озабоченность вызывает не только стратегия США на Украине, но и подходы Вашингтона в сфере борьбы с терроризмом.

«Я могу подтвердить, что мы почти ежедневно получаем сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства. И не только к руководству, но и к рядовым дипломатам», — указал он.

По словам дипломата, русофобская политика американских властей провоцирует рост экстремистских тенденций непосредственно внутри США, а продолжающийся рост террористической активности по всему миру отправляет жизнь не только американцев, но и граждан других стран.

Россия же придерживается последовательной позиции в отношении необходимости борьбы с терроризмом, выступая за многостороннее сотрудничество с целью его искоренения, подчеркнул Антонов.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня издание The Washington Post со ссылкой на Государственный департамент сообщило, что власти США сняли запрет на поставки американского оружия «Азову». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне негативно относится к этому решению. Он добавил, что США ничем не гнушаются в попытках подавить Россию, используя жителей Украины в качестве инструмента, и даже выказывают готовность к заигрыванию с неонацистами.