* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 11 июня, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов отменили запрет на поставки американского оружия украинской националистической группировке «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила 10 июня газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент США.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

В ведомстве уточнили, что проверка показала соответствие указанного формирования критериям поправки Лихи. Речь идёт о своде законов США о правах человека.

Согласно поправке Лихи Госдепартамент и Пентагон якобы не могут оказывать военную помощь иностранным боевым подразделениям, причастным к нарушениям прав человека.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года актёр Джеймс Кэвизел, известный по фильмам «Страсти Христовы» и «Солдат Джейн», в интервью бывшему советнику Дональда ТрампаСтиву Бэннону заявил, что власти США два года врали американцам, что в «Азове» нет нацистов. Он отметил, что начал искать материалы по указанной группировке и получил надёжную информацию по этому вопросу.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что открытая поддержка боевиков «Азова» запятнала позором США. Он также призвал человечество всеми силами противостоять героизации нацизма.

В августе экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер написал, что адмирал американских ВМС в отставке Джеймс Ставридис заявил, что приветствие радикальных украинских националистов позорит военную форму.