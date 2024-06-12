* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 12 июня, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден достиг нового дна, когда разрешил поставлять американское вооружение украинской националистической группировке «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 12 июня член Конгресса США от Республиканской партии Пол Госар в соцсети X.

(сс) USEmbassyKyiv

«Новое дно даже для Джо Байдена. Его администрация уже не скрывает тот факт, что Америка начала вооружать злобное пронацистское формирование на Украине», — написал он.

Госар обвинил американского президента в поддержке неонацистов и добавил, что Вашингтон чужими руками ведёт боевые действия на Украине, продлевая кровопролитие.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня стало известно, что США сняли запрет на поставку американского вооружения «Азову». В Госдепе заявили, что не считают националистическую группировку причастной к нарушениям прав человека.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона, заявил, что США фактически пошли на заигрывание с нацистами. Американское руководство не гнушается никакими мерами в попытках подавить Россию, используя украинцев в качестве инструмента, отметил он.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение поставлять американское вооружение «Азову», не скрывающему националистические убеждения, вызывает крайнее возмущение. Действия США в сфере борьбы с терроризмом вызывают озабоченность. Русофобская политика американского руководство также провоцирует рост экстремистских настроений и внутри США, предупредил глава дипведомства.