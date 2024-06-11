* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 11 июня, 2024, 12:18 — ИА Регнум. США ничем не гнушаются в попытках подавить Россию, используя жителей Украины в качестве инструмента для этого, и даже выказывают готовность к заигрыванию с неонацистами. Об этом 11 июня заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя снятие Вашингтоном запрета на поставки оружия националистическому формированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Christoph Soeder/Global Look Press

Представитель Кремля уточнил, что российская сторона крайне негативно относится к такому решению властей США.

«Такая смена позиция говорит о том, что США ничем не гнушаются в попытках подавить Россию. Используют украинцев как инструмент. Готовы даже на заигрывание с неонацистами», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня газета The Washington Post со ссылкой на Госдеп США написала, что Вашингтон снял запрет на поставки американского оружия террористическому формированию «Азов». По утверждению Госдепа, проверка показала якобы соответствие этого формирования критериям поправки Лихи, согласно которой ведомство и Пентагон «не могут» оказывать военную помощь иностранным боевым подразделениям, которые причастны к нарушениям прав человека.

Американский актёр Джеймс Кэвизел, известный по фильмам «Страсти Христовы» и «Солдат Джейн», ещё в июне 2023 года отмечал, что власти США два года лгали американцам, будто в «Азове» нет нацистов. Он подчеркнул, что начал искать материалы по этому формированию и получил надёжную информацию.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что открытая поддержка боевиков этого неонацистской группировки запятнала позором США. Дипломат также призвал человечество всеми силами противостоять героизации нацизма.