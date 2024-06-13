* внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 13 июня, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Судебное разбирательство по делу театрального режиссёра Евгении Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и драматурга Светланы Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по ходатайству гособвинителя пройдёт в закрытом режиме, сообщили во Втором Западном окружном военном суде.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя», — сообщили в суде.

Теперь оставшаяся часть процесса пройдёт в закрытом режиме.

Как сообщили «РИА Новости» в суде, ходатайство гособвинителя связано с угрозами, поступающими в адрес участников процесса.

Перед заседанием суда 10 июня обвиняемая в оправдании терроризма Беркович почувствовала недомогание и ей вызвали скорую помощь. Адвокат Ксения Карпинская тогда сообщила, что заседание отложили. Сторона обвинения 10 июня закончила представлять доказательства, и 13 июня свои доводы должна была начать приводить сторона защиты.

В отношении Беркович и Петрийчук возбудили дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Причиной для возбуждения против них дела стал спектакль «Финист — Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама.

В мае 2023 года режиссёра и драматурга спектакля задержали. Тогда в социальных сетях появилось видео с читкой пьесы. В произведении следствие увидело признаки оправдания терроризма. Беркович и Петрийчук вину не признали.

В апреле 2024 года дело Беркович и Петрийчук направили во Второй Западный окружной военный суд.