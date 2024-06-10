* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 10 июня, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Обвиняемая в оправдании терроризма режиссёр Евгения Беркович (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) почувствовала недомогание перед заседанием суда, ей вызвали скорую помощь, сообщила «Lenta.ru».

Илья Питалев /РИА Новости Режиссер Евгения Беркович (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

По информации адвоката Ксении Карпинской, обвиняемая почувствовала себя плохо, ей пришлось вызвать скорую помощь. Само заседание отложили. О состоянии ничего не известно, добавила адвокат.

Она не исключила, что заседание могут возобновить. Окончательное решение примут после решения врачей.

В отношении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) возбудили дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной стал поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол». По сюжету женщины знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама и собирались переехать к ним в Сирию. Петрийчук стала автором сценария.

Как сообщало ИА Регнум, женщин задержали в мае 2023 года. Тогда в соцсетях появилось видео с читкой пьесы. Экспертиза показала, что в произведении есть признаки оправдания терроризма. Режиссёр и драматург вину не признали.

Московский городской суд в ноябре 2023 года признал законным продление ареста Беркович и Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма. Их обвинили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда»). В апреле 2024 года стало известно, что дело Беркович и Петрийчук направили во 2-й Западный окружной военный суд.