* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 5 мая, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Экспертиза доказала, что спектакль «Финист — Ясный сокол», поставленный режиссёром Евгенией Беркович, содержит героизацию боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и идеологию радикального феминизма. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости Евгения Беркович

«Согласно исследованию, в пьесе, поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также идеология радикального феминизма. Вина Беркович якобы выразилась в том, что она выложила ролик с читкой этой пьесы на YouTube», — сказала адвокат режиссёра Ксения Карпинская.

Адвокат добавила, что экспертиза, проведённая Романом Силантьевым (российский религиовед), Галиной Хизриевой и Еленой Замышевской, выполнена лицами, не имеющими необходимой квалификации для проведения соответствующих исследований.

Карпинская также отметила, что спектакль «Финист — Ясный сокол» поставили на деньги Министерства культуры. Постановка удостоилась премии «Золотая маска» в нескольких номинациях.

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая сотрудники Следственного комитета задержали режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма. Позднее следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.