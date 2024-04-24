* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 24 апреля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении режиссёра Евгении Беркович (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и драматурга Светланы Петрийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) направили во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом 24 апреля сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Станислав Красильников/ТАСС Евгения Беркович (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Светлана Петрийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Сообщается, что материалы уголовного дела пока не распределены судье.

Как передавало ИА Регнум, Беркович и Петрийчук задержали в мае после публикации в соцсетях видео читки пьесы «Финист — Ясный Сокол». Экспертиза показала, что в произведении есть признаки оправдания терроризма. Режиссёр и драматург вину не признали. Спектакль, как указывалось в официальном анонсе, рассказывал о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

Московский городской суд в ноябре 2023 года признал законным продление ареста Беркович и Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма. Их обвинили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда»).