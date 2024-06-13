Москва, 13 июня, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) давно ведёт подготовку к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом 13 июня заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Sean Gallup / Global Look Press

«На деле Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооружённому столкновению с Россией», — отметила она.

Дипломат напомнила, что в стратегической концепции 2022 года альянс назвал Россию самой «значительной и прямой угрозой безопасности» стран НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

Захарова отметила, что у России не было и нет никаких агрессивных планов по отношению к альянсу или входящим в него странам.

«Но при этом со всей очевидностью мы понимаем: они есть у НАТО», — резюмировала она.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву бить западным оружием по всей территории России. По его словам, такое решение якобы необходимо после наступления Вооружённых сил России в Харьковской области. При этом генсек альянса указал на то, что НАТО старается избегать прямого столкновения с Россией из-за украинского конфликта.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 13 июня заявил, что США и их союзники объявили России войну без правил. По его мнению, в связи с этим всем, кто любит свою страну, нужно реагировать на их действия.

Президент России Владимир Путин 28 мая рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия. Глава государства указал на то, что особенно о таких последствиях стоит думать европейским странам, которые, как правило, имеют небольшую территорию с очень высокой плотностью населения.

Глава МИД Сергей Лавров 7 июня отметил, что Западу стоит усвоить слова Путина о том, что Россия не собирается нападать на НАТО. Министр таким образом ответил на вопрос, почему президент США Джо Байден и другие западные официальные лица, несмотря на слова президента России, продолжают раскручивать эту тему.