Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Западным странам следует усвоить слова президента России Владимира Путина об отсутствии планов нападать на НАТО. Об этом 7 июня заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Juliane Sonntag/Global Look Press

Он призвал фокусироваться на словах Путина, отвечая на вопрос, почему президент США Джо Байден и другие официальные лица на Западе, несмотря на заявления российского лидера о том, что Россия не собирается нападать на НАТО, продолжают раскручивать эту тему.

«Те, кто говорят иное, — сами судите, кто что сказал», — сказал Лавров на полях Петербургского международного экономического форума.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО, а Лавров заявлял, что Россия не собирается нападать на государства данного военного блока. Глава МИД подчеркнул, что именно Запад делает противника из России.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что НАТО в рамках военных учений отрабатывает, в том числе, вторжение на территории стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он указал на то, что агрессия западных стран продиктована крахом их гегемонии в мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что учения НАТО, начавшиеся 26 апреля в Финляндии в непосредственной близости от границы с Россией, носят провокационный характер. Она заявила, что военный блок отрабатывает боевые действия на финской территории в рамках ведущейся против России гибридной войны, а недавно вступившая в НАТО Финляндия стремится поскорее вступить в эту авантюру.