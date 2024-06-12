Вашингтон, 12 июня, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Соединённые Штаты следят за российскими военными кораблями, прибывшими на Кубу, заявил 12 июня помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.

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«Мы внимательно следим за этим. Увидим, как это будет развиваться», — сказал он.

Салливан напомнил, что Россия проводила подобные манёвры в Карибском бассейне при разных президентах США. Вероятно, это будет повторяться и в будущем, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в порт Гаваны зашли фрегат «Адмирал Горшков», подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Моряки примут участие в протокольном мероприятии, а также отдохнут и ознакомятся с достопримечательностями.

Перед заходом на Кубу корабли провели учения в Атлантическом океане с применением высокоточного оружия. Они наносили удары по целям, находящимся на расстоянии порядка 600 км. На подлодке «Казань» и фрегате «Адмирал Горшков» в том числе имеются гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные ракеты «Оникс».

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев 11 июня сообщил о планах отряда российских кораблей зайти 12 июня на Кубу в рамках международного сотрудничества. Он также отметил, что это только одна из задач дальнего похода.