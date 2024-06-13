Вашингтон, 13 июня, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Министерство обороны США пытается преуменьшить значение прибытия группы кораблей Военно-морского флота России на Кубу. Об этом 13 июня сообщил телеканал ABC News.

ERNESTO MASTRASCUSA/ТАСС

Корреспондент телеканала напомнил, что ранее корабли ВМФ России уже провели манёвры в Атлантическом океане с имитацией пусков высокоточных ракет.

«Хотя российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, данные учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить», — сказал он.

Журналист отметил, что этот визит состоялся после расширения действующей американской администрацией санкций против России. Он также указал на то, что ранее президент Владимир Путин заявил о праве Москвы поставить оружие в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по передающим оружие Киеву странам, после разрешения Вашингтона Киеву бить американским оружием по всей России.

По словам корреспондента, военные корабли США и Канады следят за группой ВМФ России, которая через несколько дней должна направиться в Венесуэлу.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель издания The American Thinker Моника Шоуолтер 11 июня написала, что Путин отправкой военных кораблей на Кубу послал сигнал президенту США Джо Байдену. Она также назвала этот шаг президента России ещё одним примером неудачной внешней политики действующей американской администрации.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 12 июня заявил, что американские военные следят за прибывшими на Кубу кораблями ВМФ России. Он уточнил, что Москва проводила учения ВМФ при разных американских президентах и, вероятнее всего, будет продолжать это делать.

Ранее 12 июня фрегат «Адмирал Горшков», подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер» зашли в порт Гаваны. Как сообщило Минобороны, перед этим экипажи российских кораблей провели учения в Атлантическом океане с применением высокоточного оружия, нанося удары по целям, находящимся на расстоянии порядка 600 км.