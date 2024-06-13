Вашингтон, 13 июня, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отправкой кораблей Военно-морского флота к берегам Кубы послал сигнал американскому коллеге Джо Байдену. Об этом 11 июня написала обозреватель издания The American Thinker Моника Шоуолтер.

EPA/ERNESTO MASTRASCUSA/ТАСС

По её словам, прибытие отряда кораблей ВМФ России на Кубу является ещё одним примером неудачной внешней политики Байдена.

«Очевидно, что президент России Владимир Путин посылает нам сигнал», — говорится в публикации.

Обозреватель отметила, что российские корабли у побережья США появились после того, как Белый дом разрешил Киеву наносить удары американским оружием по всей территории России, и, по её мнению, могут являться ответом на такое решение Вашингтона.

«Москва шлёт нам вполне предсказуемый сигнал, и Джо Байден либо знал об этом, но даже палец о палец не ударил, либо не знал — и искренне изумился. В любом случае выглядит он теперь неважно», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 июня норвежский политолог Гленн Дизен написал в соцсети Х, что Путин не раз заявлял, что Москва будет защищать собственные стратегические интересы и обеспечивать свою безопасность. Он прикрепил к сообщению фотографию российской атомной подводной лодки в порту Гаваны.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 12 июня отметил, что Вашингтон следит за прибывшими на Кубу российскими военными кораблями. Он также напомнил, что Россия проводила учения ВМФ при разных президентах США и, скорее всего, будет их продолжать.

В порт Гаваны 12 июня зашли фрегат «Адмирал Горшков», подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». До этого российские корабли провели учения в Атлантическом океане с применением высокоточного оружия. Их экипажи наносили удары по целям, находящимся на расстоянии порядка 600 км. Подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», крылатыми «Калибр» и противокорабельными «Оникс».