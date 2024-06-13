Москва, 13 июня, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Учения нестратегических ядерных сил определят направления будущей подготовки при различных вариантах развития военно-политической обстановки. Об этом 13 июня заявил начальник 12-го Главного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Колесников.

Алексей Куденко/РИА Новости

Он рассказал, что в ходе учений отработали вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения.

Генерал отметил, что в ходе выполнения задач военные обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения оперативного аэродрома штурмовой авиации и позиционного района ракетной бригады.

Кроме того, российские военные совместно с белорусскими коллегами подготовили и выдали ракеты в спецоснащении и подвеску авиационных средств поражения под самолёты-носители.

Колесников добавил, что сейчас отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.

«По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки», — сказал он.

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Как передавало ИА Регнум, 13 июня Минобороны сообщило, что военные ракетного соединения Ленинградского военного округа отработали учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район, где провели электронные ракетные пуски по условным целям противника.

11 июня российские Вооружённые силы совместно с ВС Белоруссии начали второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны 12 июня сообщили, что ракетные войска Ленинградского военного округа отработают получение учебных спецбоеприпасов и скрытное выдвижение в заданный район оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Первый этап учений нестратегических ядерных сил проводили с 21 мая. В ходе него ракетные соединения Южного военного округа получили учебные спецбоеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район для подготовки к пускам.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 11 июня назвал проведение нестратегических ядерных учений адекватным ответом на разрешение, которое Украина получила от Запада по нанесению ударов по российской территории натовским оружием.