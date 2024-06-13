Санкт-Петербург, 13 июня, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Российские военные провели электронные ракетные пуски во время учений нестратегических ядерных сил, сообщили 13 июня в Минобороны.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Военные ракетного соединения Ленинградского военного округа отработали учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район, где провели электронные ракетные пуски по условным целям противника.

«Личный состав, задействованный в учении экипажей Военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования», — добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 июня российские военные начали второй этап учений нестратегических ядерных сил. Первый этап стартовал 21 мая, в нём участвовали силы Южного военного округа.

Второй этап учений проходит совместно с ВС Белоруссии. В ходе него военные успешно отработали задачи по получению учебных спецбоеприпасов для снаряжение ракет-носителей морского и наземного базирования.

Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу 11 июня назвал проведение нестратегических ядерных учений адекватным ответом на разрешение, которое Украина получила от Запада по нанесению ударов по российской территории натовским оружием.