Вашингтон, 13 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Министр обороны Аргентины Луис Петри 13 июня принял участие во встрече глав военных ведомств стран НАТО по поставкам оружия Украине. Открывая заседание, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что рад видеть нового участника контактной группы.

nato. int Министр обороны Аргентины Луис Петри (слева)

«Я рад приветствовать Аргентину как нового члена группы», — сказал Остин.

Первая встреча контактной группы по обороне Украины, в которую входят все страны НАТО, состоялась в апреле 2022 года на авиабазе Рамштайн ВВС США в Германии. Группа получила неформальное название «формат Рамштайн» и проводит регулярные встречи, на которых решают вопросы о выделении средств для ВСУ.

Генсек альянса Йенс Столтенберг 12 июня заявил, что на встрече в формате «Рамштайн» министры обороны стран НАТО утвердят план по ежегодному выделению Киеву оружия на сумму $40 млрд.

После избрания президентом Аргентины Хавьер Милей в конце ноября предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому рассмотреть республику как площадку для конференции по урегулированию вооружённого конфликта.

В итоге «мирную» конференцию по Украине решили провести в Швейцарии. Милею отправили приглашение. Газета La Nacion 6 июня сообщила, что тот не поедет. Позже он изменил решение: два дня назад стало известно, что Милей посетит мероприятие. Как сообщила газета Clarín, Зеленский в письме главе Аргентины попросил его побывать хотя бы на церемонии открытия.

23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакое западное оружие не сможет изменить ход спецоперации. Российские военные продолжают успешно выполнять цели СВО, добавил представитель Кремля.