Буэнос-Айрес, 11 июня, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей примет участие в конференции в Швейцарии по украинскому конфликту, сообщила газета Clarín.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее газета La Nacion написала, что аргентинский лидер отказался посещать «мирный» саммит по Украине, который пройдёт 15–16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.

Однако, по данным Clarín, Милей в последний момент изменил своё решение. Он получил специальное послание от главы киевского режима Владимира Зеленского, который попросил аргентинского лидера посетить хотя бы церемонию открытия конференции.

Милей отправится на швейцарский форум сразу после визита на саммит «Большой семерки» (G7), который состоится в Италии 13–14 июня.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин назвал конференцию в Швейцарии паноптикумом. Он добавил, что её организаторы ведут себя противоречиво, с одной стороны, подтверждая, что без Москвы не получится добиться каких-либо результатов, а с другой стороны — не приглашая Москву на диалог и обвиняя РФ в отказе от переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конференция в Швейцарии в не сможет урегулировать украинский конфликт. Министр уточнил, что организаторы мероприятия занимаются откровенной чепухой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что саммит в Швейцарии будет пустым с точки зрения событийности.

11 июня бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что швейцарская конференция по Украине не является мирной. Он подчеркнул, что мира нельзя добиться, пока на форуме представлена только одна сторона конфликта. России в числе участников мероприятия нет.