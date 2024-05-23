Москва, 23 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается, любые вооружения, которыми страны Запада накачивают киевский режим, не могут изменить ход СВО, заявил 23 мая на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы неоднократно говорили, что любые вооружения, которыми накачивают киевский режим, принципиально не могут изменить хода специальной военной операции», — подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают наступление российских войск в ходе СВО, представитель Кремля отметил, что ВС России знают своё дело и как действовать на поле боя.

«Специальная военная операция продолжается, наши военные делают своё дело. Они знают, как его делать. Вот, наверное, всё, что можно сказать», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.

По данным Минобороны, посёлок Плетеневка в Харьковской области, недавно освобождённый ВС России, украинские войска с начала боевых действий использовали для обстрелов Белгородской области. Бойцы ВСУ оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме. Теперь они пытаются уничтожить посёлок и периодически стреляют по домам из артиллерии, сообщили в ведомстве.

США предпринимают все меры для ускорения военной поддержки Украины, заявил 22 мая госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. При этом он признал, что за последние восемь месяцев позициям ВСУ из-за паузы в поставках оружия из США был нанесён существенный ущерб.