Буэнос-Айрес, 23 ноября, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей выступил с предложением к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По мнению Милея, южноамериканская страна может принять конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Об инициативе сообщила журналистам советник Милея по внешней политики Диана Мондино.

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«Мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — пояснила Мондино, добавив, что общение Зеленского и Милея по телефону было «дружелюбным».

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Хавьер Милей во втором туре одержал победу на выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей. Политик — глава Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает».

Президент России Владимир Путин направил поздравления избранному главе.

Политическая программа Хавьера Милея приведёт страну к катастрофе, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Милей предложил заменить аргентинскую валюту на американский доллар, отправлять людей в тюрьму за любое нарушение и продавать органы в случае нехватки денег. Кроме того, он выступил против участия Аргентины в БРИКС, а её друзьями объявил США и Израиль.