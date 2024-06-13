Осло, 13 июня, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что Россия будет защищать собственные стратегические интересы и обеспечивать свою безопасность, написал норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

Дизен опубликовал вместе с этим сообщением фотографию российской атомной подводной лодки в порту кубинской столицы Гаваны. Политолог напомнил, что Путин заявлял, что Запад перешёл черту своими действиями в отношении Украины.

Кроме того, перед началом специальной операции российский лидер также неоднократно предупреждал США и ЕС о том, что их шаги угрожают безопасности России. Теперь, по мнению Дизена, Москва пообещала, что примет меры в ответ на решение НАТО одобрить для Украины удары по российской территории.

Эксперт считает, что Россия не может бездействовать и рисковать, позволив Североатлантическому альянсу разрушить систему её сдерживания. Дизен задался вопросом, могли бы США остаться безучастными, если бы столкнулись с подобными рисками.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в порт Гаваны на Кубе зашли корабли ВМФ РФ — фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный крейсер «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер» Они прибыли на Кубу с неофициальным визитом после учений по применению высокоточного оружия.

Власти США отреагировали на появление российских кораблей в Гаване. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне следят за этим судами. Он также напомнил, что Россия в разные годы проводила подобные манёвры в Карибском бассейне и, вероятно, будет осуществлять их в будущем вновь.

17 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. 5 июня Владимир Путин заявил, что Москва вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.