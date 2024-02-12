Москва, 12 февраля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Россия планирует расширить список стран, для граждан которых станет доступным получение российских электронных виз, заявил в интервью ТАСС 12 февраля глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов.

ИА REGNUM Россия

«Вопрос о расширении перечня иностранных государств, граждане которых могут получить единую электронную визу, в настоящее время прорабатывается», — сказал собеседник агентства, не уточнив, какие страны могут пополнить этот перечень.

По словам Климова, в период с 1 августа по 31 декабря 2023 года Россия выдала около 170 тысяч единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств. Подавляющее большинство от общего количества виз получили граждане Китайской Народной Республики, Турции, Индии, Саудовской Аравии, Ирана, а также Германии, Италии, Литвы, Латвии и Эстонии. Гражданам недружественных стран было выдано 43 тысячи единых электронных виз (25% от их общего количества).

Как передавало ИА Регнум, с инициативой о запуске электронных виз для взъезда в Россию на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ 19 июля выступила премьер-министр Татьяна Голикова. Глава государства поддержал её предложение. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Россию по электронной визе теперь смогут въехать граждане Камбоджи, Вьетнама и Мьянмы.