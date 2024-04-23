Бангкок, 23 апреля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Правительство Таиланда согласовало для граждан России 60-дневный безвизовый режим. Решение вступит в силу с 1 мая, пишет тайская газета Khaosod со ссылкой на решение кабинета министров королевства.

RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС

По данным СМИ, правительство согласилось с предложением министерства иностранных дел страны об освобождении от получения виз россиян, которые посещают Таиланд в туристических целях на срок не более 60 дней.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года правительство Таиланда продлило до 90 дней безвизовый режим для россиян, чтобы привлечь большее количество туристов.

Временная мера действует с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

В июле количество приехавших в Таиланд российских туристов за первую половину 2023 года составило почти 800 тыс. человек. За год число туристов выросло на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, российские граждане стали самыми активными приобретателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев.