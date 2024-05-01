Москва, 1 мая, 2024, 14:58 — ИА Регнум. С 1 мая в Сирии начали выдавать электронные визы, в том числе гражданам России, сообщило посольство республики в Москве.

Пресс-служба Совфеда

Визу на въезд в Сирию теперь можно получить онлайн, необходимости ехать в посольство или консульство больше нет.

Министр туризма Сирии Мухаммед Мартини ранее сообщил, что страна с мая откроет возможность получения электронных въездных виз. Это можно сделать на платформе evisa​​​. sy. Получение визы в электронном формате позволит упростить традиционные процедуры въезда в страну.

Заявки на получение визы обрабатывают в течение 72 часов. Сирийская сторона пошла на такое упрощение процедуры, чтобы улучшить ситуацию с туристическим сектором, облегчить приезд посетителей из стран, в которых нет посольств и консульств Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, в России в 2020 году приняли закон о возможности с 2021 года оформления электронных виз в онлайн-формате для граждан 52 стран. Из-за пандемии коронавируса действие закона приостановили. Президент Владимир Путин в 2022 году поручил правительству подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не относящихся к недружественным.

С 1 августа по 31 декабря прошлого года Россия выдала около 170 тыс. единых электронных виз гражданам 55 стран. Больше всего таких виз получили граждане Китая, Турции, Индии, Саудовской Аравии, Ирана, Германии, Италии, Литвы, Латвии и Эстонии. Список таких стран планируется расширить.