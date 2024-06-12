Вашингтон, 12 июня, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Страны Группы семи (G7) продолжают вырабатывать план конкретных шагов по изъятию замороженных активов России и добились хорошего прогресса, заявил 12 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

U.S. Department of State

Он отказался раскрыть подробности, отметив, что сначала требуется получить заключение от экспертов. При этом представитель американского лидера назвал обсуждения конструктивными и продуктивными.

«Мне нечего объявить сегодня, но я считаю, что мы добиваемся хорошего прогресса в достижении такого результата, при котором доходы от этих замороженных активов могут быть использованы с пользой», — сказал Салливан.

Как сообщало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 11 июня заявил, что страны G7 в ходе саммита, который пройдёт в Италии с 13 по 14 июня, объявят о планах по использованию активов России для Украины. Он также отметил, что на той конференции её участники ещё будут обсуждать шаги по этому вопросу.

Агентство Bloomberg 23 мая сообщило об одобрении странами G7 предложения США о предоставлении Киеву доходов от замороженных активов России. Планируется таким образом передать украинским властям $50 млрд, но механизм передачи ещё не выработали.

Газета Financial Times 4 июня сообщила о планах США предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счёт доходов от российских активов. Для такого варианта от Евросоюза требуется продлить антироссийские санкции на неопределённый срок.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, предупредила Евросоюз, что тот столкнётся с серьёзными ответными мерами, если решится на изъятие российских средств. Она призвала решать споры и претензии через суд в рамках законов и правил, которые одинаковы для всех и не меняются в угоду отдельных сторон.

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что России в рамках ответных мер также заморозила активы западных стран. Москва отреагирует на все случаи изъятия российских средств, предупредил глава МИД.