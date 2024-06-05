США готовы дать Киеву в кредит $50 млрд за счёт доходов от активов России
FT: США готовы выделить Киеву кредит на $50 млрд за счёт прибыли от активов РФ
Вашингтон, 5 июня, 2024, 07:57 — ИА Регнум. США планируют предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счёт доходов от российских активов в случае продления санкций Евросоюзом на неопределённый срок. Об этом написало издание Financial Times со ссылкой на дискуссионный документ ЕС.
По данным журналистов, предложение Вашингтона будет обсуждаться 5 июня на виртуальной встрече министров финансов ЕС.
В документе говорится, что предстоит определить точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентную ставку и будет ли предоставлен заём напрямую или через посредника.
Как сообщало ИА Регнум, 4 июня министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, заявила о намерении Запада предоставить Киеву кредит, который в дальнейшем будет погашаться за счёт доходов с замороженных российских активов. Она выразила надежду, что в ближайшее время план удастся доработать и представить лидерам G7.
В конце мая спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан заявил, что первый транш средств от замороженных российских активов могут направить Украине уже летом. По его словам, решение о передаче денег с активов на помощь Украине уже приняли. Однако ещё не разработали юридический механизм, который даст возможность перевести их Киеву. Дальнейшее обсуждение этого вопроса страны — участницы «Большой семёрки» (G7) продолжат в июне, добавил он.
21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.
Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, страна располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер. Как отметила дипломат, все споры и претензии должны решать в судебном порядке на основе законов и правил, которые являются одинаковыми для всех.