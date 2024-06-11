Вашингтон, 12 июня, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) в рамках предстоящего саммита в Италии объявят о новых решениях по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, заявил 11 июня журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Сергей Корсун ИА REGNUM G7 и Украина

Об этом сообщается на сайте американской администрации. Проведение мероприятия запланировали на 13–14 июня.

Кирби не уточнил, какие именно меры собирается принять организация. Он отметил, что все шаги ещё предстоит обсудить на саммите.

Координатор также сообщил, что президент США Джо Байден будет призывать использовать российские активы для помощи ВСУ. Представитель Белого дома не стал отвечать на вопрос о том, идёт ли речь о совместных действиях всех стран организации или лишь об односторонних шагах Вашингтона.

Кирби добавил, что на саммите G7 должны принять новый пакет антироссийских санкций и мер экспортного контроля.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая агентство Bloomberg написало, что страны «Большой семёрки» поддержали предложение США о том, чтобы направить доходы от замороженных российских активов в пользу Украины и обеспечить ей дополнительное финансирование на сумму до $50 млрд.

11 июня издание Nikkei Asia проинформировало о намерениях G7 создать фонд, в который будут направлять доходы от замороженных российских активов. Его откроют при международной финансовой организации, такой как Всемирный банк. Фонд будет выделять деньги Киеву в виде пожертвований. По задумке авторов идеи, подобный формат должен избавить Украину от обязанности возвращать деньги.

В октябре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад украл у России многие активы, в том числе российские золотовалютные резервы. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя обсуждение на Западе способов передать Киеву российские активы, предупредила, что Москва примет серьёзные ответные меры в случае такого шага.