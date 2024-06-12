Будапешт, 12 июня, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Венгрия не будет участвовать в помощи киевскому режима со стороны НАТО, но и блокировать решения альянса не станет, сообщил 12 июня генсек военного блока Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главой правительства страны Виктором Орбаном.

Alberto Pezzali/Global Look Press Глава венгерского правительства Виктор Орбан

«Мы договорились, что Венгрия не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине и лидирующей роли НАТО в координации помощи Украине, но в то же время Венгрия не будет частью этого», — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Будапешт, как чётко дал понять Орбан, не будет участвовать в этих шагах НАТО. Средства республики не будут использовать для этого.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Орбан в интервью изданию Mandiner заявил, что Венгрия не будет участвовать в военных действиях НАТО за пределами территории блока и что об этом Будапешт хотел бы договориться с будущим генсеком альянса. Венгрия не намерена участвовать в натовских операциях против россиян на Украине, отметил он.

Столтенберг 31 мая предложил выделять Украине ежегодно по €40 млрд в качестве «помощи». Это нужно сделать обязательным, причём спонсировать ВСУ должны все страны НАТО, чтобы финансирование было «гарантированно предсказуемым», пояснил генсек альянса.

Агентство Reuters 5 июня сообщило, что американское правительство может в ближайшие дни может заявить о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму в $225 млн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в конце мая, что ход СВО не поможет изменить никакое западное оружие. Он подчеркнул, что российские военные продолжают успешно выполнять цели СВО.