Прага, 31 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил выделять по 40 млрд евро в качестве «помощи» Киеву каждый год и сделать эти средства обязательными к выделению. Он рассказал об этом 31 мая на пресс-конференции по итогам неформального заседания глав МИД стран блока в Праге.

Tomas Tkacik/Global Look Press

Как отметил Столтенберг, с февраля 2022 года государства — участники альянса каждый год выделяли Киеву помощь в объёме около 40 млрд евро.

«Мы должны сохранить поддержку как минимум на таком уровне на столько, на сколько потребуется», — заявил он.

Генсек НАТО также призвал распределить эту сумму между странами блока для того, чтобы финансирование поставок вооружения Киеву было гарантированно предсказуемым.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая власти Швеции объявили о новом пакете военной помощи Киеву в размере 13,3 млрд шведских крон (свыше $1,2 млрд). В числе прочего Стокгольм передал ВСУ два самолёта радиолокационной разведки ASC 890.

Газета El Pais 27 мая написала, что испанские власти намерены отправить Киеву пакет военной помощи на рекордную сумму €1,129 млрд. Отмечалось, что часть этих вооружений могут отправить ВСУ до 30 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 мая заявил, что никакое западное оружие не сможет изменить ход спецоперации на Украине. Предстатель Кремля подчеркнул, что военные российской армии знают своё дело и продолжат успешно выполнять цели СВО.