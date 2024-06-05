Вашингтон, 6 июня, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Правительство США в ближайшие дни может заявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 225 миллионов долларов, сообщило 5 июня агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

По сведениям издания, об этом могут объявить 6 или 7 июня на мероприятии в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. В рамках торжеств президент США Джо Байден намерен встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

При этом какое именно вооружение включат в новый пакет, пока не известно.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил выделять по 40 миллиардов евро в качестве «помощи» Киеву каждый год и сделать эти средства обязательными к выделению. Он призвал распределить эту сумму между странами блока для того, чтобы финансирование поставок вооружения Киеву было гарантированно предсказуемым.

Соединёнными Штатам Америки безразлична судьба Украины, заявил сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс. Если бы Вашингтон хотел помочь Киеву, страну не отговорили бы от мирного соглашения с Москвой, добавил он. Сенатор возмутился тем, что деньги, полученные от американских налогоплательщиков, отправляют на Украину, где они попадают в карманы коррупционеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никакое западное оружие не сможет изменить ход спецоперации на Украине. Военные российской армии знают своё дело и продолжат успешно выполнять цели СВО, заявил предстатель Кремля.

«Формула мира» на Украине простая, нужно только, чтобы Запад прекратил поставлять Киеву оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.