Рим, 11 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семерки» (G7) планируют создать фонд, в который будут направлять доходы от замороженных российских активов, сообщило издание Nikkei Asia.

Stefano Guidi / Global Look Press

По информации издания, фонд намерены создать при международной организации, такой как Всемирный банк. США, Великобритания, Япония и другие страны внесут в него вклад в виде займов. Отмечается, что общая сумма замороженных Западом российских активов составляет 300 миллиардов долларов, две трети из которых находятся на территории Евросоюза.

Фонд будет предоставлять помощь Украине в виде пожертвований. Это юридически позволит киевскому режиму не возвращать деньги.

Соглашения по этому вопросу планируется достичь на саммите в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня.

Как сообщало ИА Регнум, о планах согласовать на саммите G7 в Италии использование активов России стало известно 4 июня. Пресс-служба Белого дома тогда отметила, что участники встречи обсудят «пути поддержки Украины». Кроме того, они намерены «продвинуть усилия» по использованию российских активов и продолжению применения санкций и других различных ограничительных мер в отношении Москвы, а также тех, кто, по мнению Запада, поддерживает специальную военную операцию на Украине.

Государственный министр Британии по делам Европы Нусрат Гани отмечала, что новые предложения о механизмах передачи Украине замороженных российских активов страны G7 представят перед июньским саммитом. Она добавила, что Лондон продолжает вести тесную работу с союзниками по этому вопросу.

Ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов направят Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя обсуждение на Западе способов передать Киеву российские активы, напомнила, что в случае положительного решения, ЕС столкнётся с серьёзными ответными мерами. Она подчеркнула, что споры и претензии необходимо решать в суде и на основании одинаковых для всех законов и правил.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в России также есть средства западных стран, замороженные в качестве ответных мер. Москва будет индивидуально реагировать на каждый случай изъятия российских активов, добавил министр.