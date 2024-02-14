* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 февраля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Бывший член Адвокатской палаты Москвы Илья Новиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заочно арестован по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Такое решение 14 февраля принял Гагаринский суд Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

В отношении Новикова вынесено постановление об избрании заочного ареста сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации в Россию либо фактического задержания на территории РФ.

Новиков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ»).

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Новикова по статье о фейках о российской армии.

Ранее экс-адвокат дал интервью, в котором публично под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче. В высказываниях Новикова также содержался мотив политической ненависти и вражды.

Новиков с 2021 года проживает в Киеве. После начала спецоперации он заявил о вступлении в ряды теробороны. Минюст РФ 25 ноября 2022 года внёс его в реестр иноагентов.

9 октября 2023 года ФСБ возбудила в отношении Новикова уголовное дело о государственной измене. Сотрудники ведомства установили, что Новиков прошёл военную подготовку, участвует в боевых действиях и занимается пропагандистской работой.