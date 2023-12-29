* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о фейках об армии в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили 29 декабря в правоохранительных органах.

Валерий Шарифулин/ТАСС Экс-адвокат Илья Новиков

«В отношении бывшего адвоката и экс-члена Адвокатской палаты города Москвы Ильи Новикова возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»)», — рассказал собеседник ТАСС.

СК заочно предъявил обвинение Новикову.

В правоохранительных органах сообщили, что экс-адвокат дал интервью, в котором публично под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче. В высказываниях Новикова также содержался мотив политической ненависти и вражды.

Новиков с 2021 года проживает в Киеве. После начала спецоперации он заявил о вступлении в ряды теробороны. Минюст 25 ноября 2022 года внёс экс-адвоката в реестр иноагентов.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 9 октября 2023 года возбудила в отношении Новикова уголовное дело о государственной измене. Сотрудники ведомства установили, что Новиков прошёл военную подготовку, участвует в боевых действиях и занимается пропагандистской работой.

Суд в Москве 15 декабря заочно приговорил режиссёра Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии по уголовному делу о распространении ложной информации о российской армии. Его также на четыре года лишили права заниматься администрированием сайтов. Вырыпаева объявили в международный розыск.