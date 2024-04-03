Лондон, 3 апреля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Страны G7 (Большая семёрка) перед июньским саммитом объединения представят новые предложения о механизмах передачи Украине замороженных российских активов, сообщила государственный министр Британии по делам Европы Нусрат Гани.

Сергей Корсун ИА REGNUM Лидеры стран G-7 наблюдают за иллюзиями Украины.

Замминистра написала об этом в своём письменном ответе на запрос депутата Палаты общин британского парламента Фабиана Хэмилтона (Лейбористская партия). Гани отметила, что Лондон продолжает вести тесную работу с союзниками по указанному вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад украл у России многие активы, включая золотовалютные.

В середине января 2024 года он заявил, что Россия рассматривает изъятие своих активов как шаг к подрыву финансового авторитета западных стран. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не оставит такие действия без ответа.

18 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что министры иностранных дел стран ЕС в ходе встречи в Брюсселе якобы решили передать Украине проценты от замороженных российских активов. Он выразил надежду на то, что заблокированные средства направятся на закупку вооружений для ВСУ.

20 марта официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала бандитизмом и воровством возможную передачу Киеву процентов от замороженных российских активов. 21 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС сможет уже к 1 июля перевести Украине для закупок оружия €1 млрд от доходов, полученных с помощью замороженных российских активов.