Вашингтон, 4 июня, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) в ходе предстоящего саммита в Италии намерены достигнуть соглашения в вопросах использования замороженных российских активов, сообщила 4 июня пресс-служба Белого дома.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что участники встречи обсудят «пути поддержки Украины». Кроме того, они намерены «продвинуть усилия» по использованию российских активов и продолжению применения санкций и других различных ограничительных мер в отношении Москвы, а также тех, кто, по мнению Запада, поддерживает специальную военную операцию на Украине.

Также лидеры G7, отметили в Белом доме, сделают шаги по укреплению экономической безопасности и устойчивости, в том числе по противодействию «вредному перепроизводству». В последнем США обвиняют Китай.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режим Владимир Зеленский будет в числе участников саммита лидеров стран «Большой семёрки». Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

50-й саммит «Большой семерки» на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня в итальянском городе Бриндизи. Государственный министр Британии по делам Европы Нусрат Гани отмечала, что новые предложения о механизмах передачи Украине замороженных российских активов страны G7 представят перед июньским саммитом. Она отметила, что Лондон продолжает вести тесную работу с союзниками по этому вопросу.

По итогам встречи министров финансов и глав центробанков G7 на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне 17 апреля страны G7 пришли к решению, что сохранят замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от российского руководства выплат Украине за ущерб, нанесённый в рамках конфликта. Также представители G7 заявили, что продолжат изучать возможные способы использования российских активов для поддержки Киева.