Вашингтон, 11 июня, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Представители Евросоюза начали переговоры с Киевом о продлении до конца 2025 года соглашения с Россией о транзите газа через Украину, сообщило агентство Bloomberg.

Oliver Dietze/Global Look Press

Европейские чиновники и представители компаний ведут переговоры, поскольку в ЕС боятся сокращения энергопоставок, в том числе из-за возможного повреждения газопроводов в ходе боевых действий.

Срок действия соглашения о транзите газа истекает в конце 2024 года.

По информации ряда источников, компании из ЕС могут закупать газ в Азербайджане и перекачивать его в Европу по российским трубопроводам. В этом случае европейские страны смогут избежать проблем с покупкой российского газа, сообщило агентство.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» 30 декабря 2019 года подписали контракт, истекающий 31 декабря 2024 года и предусматривающий прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 году, а затем по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко 18 марта 2024 года заявил, что Киев не планирует продлевать договор.

За две недели до этого, 4 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продлить договорённость о транзите, но не хочет договариваться об этом напрямую с Москвой. Если из стран ЕС появится запрос, украинская сторона рассмотрит его, заявил он.

На следующий день глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа заявил, что Киев готов продолжать транзит газа из России в Европу до 2027 года. Он назвал это крайним сроком, после которого ЕС «должен» окончательно отказаться от российского газа.

Как отметил 18 февраля президент России Владимир Путин, Россия не зависит от европейских покупателей газа. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что «Газпрому» невыгодны долгосрочные договорённости о транзите из-за неопределённого спроса на трубопроводный газ из России в Евросоюз.

На Петербургском международном экономическом форуме 6 июня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что потери Европы от сокращения поставок российского газа к концу 2024 года достигнут триллиона евро.